Саакашвили о венгерском сепаратизме в Закарпатье

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что жители Закарпатской области все развитие региона связывают с Венгрией, а не с Украиной. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«В Закарпатье минимум 200 тысяч венгерских паспортов и главная причина этого в том, что с Венгрией и Евросоюзом связано все развитие. Например, я был в Берегово. Везде флаги Венгрии и Евросоюза, а у людей часы идут по будапештскому времени», — заявил Саакашвили.

Он добавил, что похожая ситуация сложилась на Буковине. По словам бывшего президента Грузии, там выдано уже 300 тысяч румынских паспортов.

«В условиях дальнейшего падения нашей экономики все это может привести к катастрофическим последствиям», — предрек политик.