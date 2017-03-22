 

В Италии арестовали одного из самых опасных мафиози

 

Сотрудники спецподразделений итальянских карабинеров арестовали минувшей ночью в южноитальянской области Калабрия мафиози Санто Воттари, который входил в список наиболее опасных преступников Европы, находящихся в розыске.

Как сообщил региональный телеканал La Cnews 24, в ходе спецоперации Воттари был обнаружен в секретном бункере, построенном в его родном городе Бенестаре. По данным местных правоохранительных органов, он возглавляет одну из самых агрессивных группировок могущественной калабрийской преступной организации "ндрангета".

Гангстер причастен ко многим кровавым преступлениям, в частности, к так называемой "бойне в Дуйсбурге", в ходе которой в этом немецком городе в августе 2007 года были убиты шесть человек. Воттари был приговорен итальянским судом к 30 годам тюремного заключения и находился в международном розыске. Мафиози был внесен в список наиболее опасных преступников Европола.

513 просмотров


Старости
Спецслужбы проверяют представительницу Армении на «Евровидении»
Спецслужбы проверяют представительницу Армении на «Евровидении»
Наша погода
Сегодня 12° / 6°
23 Март 11° / 6°
24 Март 10° / 5°
25 Март 13° / 7°

Наши деньги
1 USD   =   1.7202 AZN
1 EUR   =   1.8529 AZN
1 RUB   =   0.0298 AZN

Новостная лента

«Бешеная собака» приглашает Карабах на конкурс красоты
Лапшину стало плохо в бакинском СИЗО? Жена утверждает, Минюст опровергает
Смогут ли азербайджанцев пересадить на электромобили? Предложение от депутата
В Италии арестовали одного из самых опасных мафиози
Саакашвили о венгерском сепаратизме в Закарпатье
В России задержали депутата Гусейна Алиева видео
Чавушоглу заявил о сотрудничестве с Россией по карабахскому урегулированию
Brent опустилась ниже $51 за баррель
ООН об индексе человеческого развития в Азербайджане Не наш рейтинг
Азербайджанские позиции обстреляли из пулеметов
Грузия выдворяет азербайджанского оппозиционера
Китайцы спровоцировали массовые убийства ослов
Северная Корея совершила неудачный запуск ракеты
Мадуро обвинил США в давлении на Венесуэлу
Украина планирует увеличить поставки азербайджанской нефти
Тайна российского вторжения в сирийский Курдистан haqqin.az из Дамаска
Фийон организовал встречу с Путиным за $50 тысяч
Саргсян прилетел в ОАЭ обновлено
Взятие Ракки может стоить США потери Турции американские источники
Власти Венесуэлы берут под контроль производство хлеба
Самые богатые жители Нью-Йорка попросили увеличить им налоги
Эрдоган обещает пересмотреть отношения с «фашистской» Европой
Нефть снова дешевеет
Фийона подозревают в мошенничестве
Германия отказывается продавать оружие Турции