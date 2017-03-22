 

Смогут ли азербайджанцев пересадить на электромобили? Предложение от депутата

Автор: Отдел информации 

Депутат Милли Меджлиса Сабир Гаджиев выступил с предложением отменить таможенные пошлины на импортируемые в страну электромобили. Парламентарий считает, что этот вид транспорта способствует улучшению экологической ситуации.

В беседе с haqqin.az С.Гаджиев подчеркнул, что ради нормализации окружающей среды многие страны уже отменили ввозные пошлины на электромобили, и Азербайджану пора поступить так же.

Для справки: Пошлину на ввоз электромобилей в страны Таможенного союза отменили еще два года назад. Сделано это было с целью стимулировать спрос на автомобили с электрическим силовыми установками и развитие необходимой для их использования инфраструктуры. Однако эта мера не очень помогла: за два последние года в страны ЕАЭС было ввезено чуть более тысячи электромобилей.

Нельзя их назвать популярными и в Азербайджане. Во всяком случае, как отметил Узеир Хабибейли, пресс-секретарь компании «SOCAR Petroleum», зарядные устройства для электромобилей установлены всего лишь на двух автозаправочных станциях Баку.

«Спрос на эти устройства пока не очень высок. За месяц зарядными устройствами на каждой АЗС «SOCAR Petroleum», по средним подсчетам, пользуются 2-3 электромобиля, несмотря на то, что услуга эта бесплатная. Причем если электромобиль производства компании «Tesla» от сети 220 вольт заряжается за 12 часов,  наше зарядное устройство «super charge» производства Испании позволяет зарядить автомобиль за 15 минут», - уточнил У. Хабибейли.

Всё это заставляет сомневаться в эффективности предложения С.Гаджиева, хотя, возможно, несколько увеличит импорт электромобилей в страну. Тем не менее, за этим экологически чистым видом транспорта будущее, и рано или поздно он, несомненно, станет популярным и у наших автомобилистов.

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