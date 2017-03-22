Жена блогера Александра Лапшина Екатерина сообщила об ухудшении здоровья своего мужа, находящегося под арестом в бакинском СИЗО.

«17 марта Саша пожаловался на то, что его состояние ухудшилось - я писала об этом. После вчерашнего разговора его состояние начало внушать вообще серьезные опасения, - написала супруга блогера в фейсбуке. - Кроме головной боли, которая стала в последние несколько дней его постоянным «спутником», вчера ночью вдруг было кровотечение из носа».

По словам Екатерины, врач в СИЗО отметил, что с ее мужем все нормально, но она продолжает беспокоиться.

«Я, конечно, поставила в известность и консульства, и Красный крест, и я даже не сомневаюсь, что они окажут необходимое содействие в том, чтобы Саше была предоставлена квалифицированная помощь и он был направлен на медицинское обследование.

Я, кстати, хочу сказать огромное спасибо консулу РФ в Баку за то, что она держит Сашину ситуацию на контроле, оперативно реагирует на проблемы и прилагает все возможные усилия, чтобы изменить ситуацию к лучшему, а также очень сильно морально поддерживает Сашу во время своих посещений. К сожалению, возможности консульства не безграничны, но что могут, то действительно делают!».

Однако глава пресс-службы Пенитенциарной службы Министерства юстиции Мехман Садыхов в беседе с haqqin.az полностью опроверг информацию об ухудшении здоровья Александра Лапшина. «По информации, которую мне предоставили сегодня, с Александром Лапшиным все в порядке и проблем со здоровьем он не испытывает».