«Бешеная собака» приглашает Карабах на конкурс красоты

«Сукьер Вальехо - мелкий организатор самого низкого уровня. Мы таких «бешеными собаками» зовем – «mad dog». Они готовы работать как угодно, с кем угодно - лишь бы на еду заработать. У таких нет ни денег, ни влияния. Ни один из его конкурсов даже не транслировался ни на одном телеканале». Так в беседе с haqqin.az источник в мире высокой моды прокомментировал участие «армянской модели», которая представит «НКР» на конкурсе красоты в Испании в мае.

Отметим, что в мае в Испании пройдет конкурс Costa Blanca Fashion Week-International Best Male and Female World-2017, в котором, как сообщили армянские СМИ, «впервые примет участие модель из Нагорного Карабаха». Речь идет об армянской модели Шушан Ерицян. На своей странице в социальной сети Facebook она написала, что не пожалеет усилий и энергии для того, чтобы представить свой родной край на самом высоком уровне».

Армянские СМИ называют конкурс Costa Blanca Fashion Week-International Best Male and Female World-2017 авторитетным. Однако как сообщил haqqin.az источник, организатор - Сукьер Вальехо, «просто ищет девочек через Фейсбук, собирает взносы, а победительница получает ровным счетом ничего».

По просьбе нашего сайта источник связался с Вальехо, который пообещал ответить на вопросы журналистов из Азербайджана, и даже оставил свой номер телефона. Однако несмотря на наши неоднократные попытки, организатор «конкурса», видимо, заметив входящие звонки из Азербайджана, так и не поднял трубку.

При этом, что любопытно, сам Вальехо считает себя патриотом Испании, признавая, что участие, к примеру, Каталонии как независимой страны в каком-либо конкурсе – неприемлемо. А далее в беседе с нашим источником он признался, что ему предложили большие деньги за участие Карабаха в конкурсе (скрины беседы имеются в редакции).

Ну и под конец - этот человек уже был пойман за руку на афере лет семь назад, когда собрал с конкурсанток из Африки деньги и отказался в конце выплачивать приз.

Видимо, представительницу Карабаха Вальехо воспринимает как источник наживы. Старая афера с представительницами Африки ему сошла с рук. Теперь «патриот Испании» пытается облапошить представительницу «НКР».