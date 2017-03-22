В обуви контрабандиста нашли тысячу бриллиантов

Китайские таможенники задержали молодого человека, который пытался контрабандным путем ввезти из Гонконга в город Шэньчжэнь тысячу бриллиантов под стельками обуви.

Как сообщает агентство Синьхуа, 13 марта сотрудники шэньчжэньской таможни обнаружили под стельками обуви предполагаемого контрабандиста бриллианты весом 212,9 карата, при переходе через порт Лухо, соединяющем Гонконг с городами материкового Китая.

"Мужчина выглядел подозрительно и иногда вставал на цыпочки. Когда он заметил, что мы на него смотрим, то быстро перешел на нормальный шаг", — цитирует агентство одного из сотрудников таможни.