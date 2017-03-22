 

Опасный преступник пытался сбежать из Азербайджана в Грузию

 

На пограничной заставе на территории села Садыхлы Агстафинского района был задержан опасный преступник, пытавшийся незаконно пересечь границу, сообщает сайт Госпограслужбы.

Согласно информации, Эльгюн Исмаил-Неджат (1987 г.р.) пытался перейти в Грузию. Нарушитель, нежелавший следовать требованиям пограничного наряда, оказал сопротивления, пытаясь сбежать с места происшествия, однако был задержан сотрудниками ГПС.

В ходе осуществленных по факту мер было выявлено, что Э.Н. Исмаил-Неджат находится в международном розыске за совершение тяжкого преступления. В результате оперативно-розыскных мер также был задержан и житель Агстафинского района Гюндуз Исмаил оглу Гулиев (1962 г.р.), осуществлявший посредничество в нарушении госграницы.

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