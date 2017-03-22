 

Таксист из Азербайджана зарезал пьяного пассажира

Автор: Отдел информации 

Мужчина "поймал" проезжавшую машину, заплатил водителю две тысячи рублей, чтобы тот отвез его из Зеленограда в Тушино, после чего получил ножевые ранения в живот и сердце.

Об инциденте сообщило агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 33-летний мужчина был в Зеленограде, выпил и искал попутку до дома на улице Туристской. «Бомбила» довез его, пассажир заплатил, после чего между ними в машине произошел конфликт. Водитель ударил его ножом, задев печень и перикард. Пассажир нашел в себе силы прийти домой, жена вызвала полицию и «скорую помощь», затем пострадавшего увезли в больницу.

Подозреваемый — 29-летний приезжий из Азербайджана — задержан на Крюковской площади. Возбуждено уголовное дело «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Задержанный неоднократно судим за кражи.

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