AZAL приближается к банкротству

В прошлом году доходы азербайджанских авиакомпаний, занимающихся гражданскими авиаперевозками, увеличились на 30 процентов. Об этом говорится в ответе Госкомстата на запрос радио «Азадлыг».

Согласно официальной статистике, в прошлом году 66 самолетов и вертолетов совершили более 26 тысяч полетов. Количество полетов выросло на 12,8%. Примерно на столько же увеличилось потребление топлива.

Доходы местных компаний увеличились на 307 миллионов манатов, достигнув 1,3 миллиарда манатов.

В то же время число людей, задействованных в сфере гражданской авиации, сократилось с 12,3 до 11,5 тысяч человек, что говорит о сокращениях персонала. Зарплаты в этой сфере также практически не выросли (всего на 3,4 процента - ред.), что с учетом инфляции, говорит даже о снижении зарплат.

И хотя Госкомстат не называет конкретно какую-либо авиакомпанию, понятно, что большинство этих цифр относится к национальному авиаперевозчику AZAL. Ведь именно эта компания фактическим является монополистом на рынке авиаперевозок.

Если верить Госкомстату, то дела у AZAL идут неплохо, растёт число полетов, а вместе с этим и доходы авиакомпании. AZAL продолжает оставаться одним из самых проблемных государственных компаний, чьи долги растут в геометрической прогрессии. Еще в прошлом году министр финансов Самир Шарифов, выступая в парламенте, заявил, что долги авиакомпании превысили 650 миллионов манатов. Если учесть, что значительная часть этого долга взята в долларах, то с учетом девальвации он и вовсе вырос до неприлично больших размеров.

Правительство предпринимает большие усилия, чтобы крупнейший авиаперевозчик страны просто не обанкротился. На бюджетные деньги был построен аэропорт, закуплены самолеты, представлены субсидии для региональных полетов, но из-за плохого управления компания так и не смогла стать самодостаточной.

А ведь AZAL предоставлены фактически монопольные права на организацию авиаперелетов. Крупнейшие лоукостеры Wizzair и Pegasus неоднократно жаловались на то, что AZAL их просто не пускает на азербайджанский рынок, используя административные рычаги.

В случае с Wizzair все дошло до того, что в дело пришлось вмешаться президенту страны, по поручению которого в Венгрию отправился министр экономики Шахин Мустафаев. Тогда министру удалось уговорить авиакомпанию вернуться на азербайджанский рынок и возобновить авиаперевозки.

Причина столь ревностного отношения AZAL к своим зарубежным конкурентам заключается в том, что предлагаемые ими цены на авиаперевозки в разы ниже «азаловских». AZAL просто не конкурентоспособен и об этом неоднократно писалось и говорилось.

Ценовая политика AZAL является предметом отдельного разговора. Ее критиковали все, начиная от простых пассажиров, журналистов, депутатов и заканчивая самим президентом. Лишь после критики со стороны президента авиакомпания обещала пересмотреть свою ценовую политику, но особых изменений не последовало. Небольшое снижение цен обернулось катастрофическим падением уровня сервиса и качества обслуживания пассажиров.

Авиакомпанией недовольны не только ее пассажиры, но и сами сотрудники. Несколько лет назад сотрудники AZAL выступили с заявлением в прессе, обвинив руководство авиакомпании в задержке зарплаты. Информацию о задержке зарплат в прошлом году подтвердил и вице-президент AZAL Эльдар Гаджиев.

Неправильная экономическая политика, проводимая руководством AZAL, привела к тому, что авиакомпании пришлось закрыть региональные рейсы. Дело дошло до абсурда – государство выделило большие деньги на строительство современных аэропортов в регионах и когда они были достроены, AZAL объявила о закрытии рейсов в Габалу и Гянджу.

В компании объявили это нерентабельностью полетов в регионы. Однако доводы авиакомпании были признаны экспертами нелогичными. Ведь закрывая «нерентабельные» рейсы в регионы, AZAL один за другим открывало крайне сомнительные «престижные» рейсы в европейские города. Так, к примеру, маршрут Баку-Милан работал несколько лет, при том, что пассажиров едва набиралось на треть посадочных мест. Позже, после обращения местных региональных властей, AZAL пришлось восстановить рейсы в Гянджу и Габалу.

Кроме того, правительство Азербайджана активно субсидирует региональные рейсы. Только в 2014 году потери AZAL при осуществлении авирейса Баку-Нахчыван-Баку были компенсированы из бюджета на сумму в 10 миллионов манатов.

Стоит отметить, что руководство AZAL крайне непримиримо относится к любой критике в свой адрес. Ранее haqqin.az даже публиковал расследование о том, как компания боролась с критикой в СМИ и соцсетях, заключая рекламные соглашения и организуя бесплатные туры для блогеров в Нью-Йорк.

Таким образом, довольно оптимистические заявления Госкомстата о повышении доходов AZAL резко расходятся с довольно суровой действительностью. AZAL при своих монопольных правах не смог добиться рентабельности, ее долги растут, зарплаты сотрудников сокращаются и задерживаются, региональные рейсы закрываются. На фоне всех этих факторов все чаще доносятся заявления экспертов о необходимости выставить AZAL на приватизацию. Авиакомпании нужна новая команда управленцев, а возможно, и частный собственник.