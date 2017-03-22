В Сирии с января погибли 18 россиян

18 россиян, воевавших на стороне сирийских правительственных войск, погибли в Сирии с конца января 2017 г. Об этом сообщает Reuters со ссылкой, в том числе на данные группы Conflict Intelligence Team.

Потери в Сирии стали одними из самых крупных для российского контингента с момента начала военной операции полтора года назад, отмечает СМИ.

Большинство погибших — 11 человек — были гражданскими лицами, работавшими по контракту под началом российского военного командования. Это Юрий Сокальский, Алексей Найнодин, Роман Руденко, Константин Задорожный, Иван Слышкин, Василий Юрлин, Александр Сагайдак, Александр Зангиев, Дмитрий Маркелов, Александр Тычинин. Кроме того, погиб житель города Кропоткина, чье имя агентство не смогло установить.

В числе погибших также оказались двое кадровых военнослужащих, о смерти которых Минобороны не объявляло, — офицер Сергей Травин и командир горного разведывательного батальона Игорь Ворон.