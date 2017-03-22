 

Журналистка Асмик пишет министру Арпине: «Завтра вас будут пытать клинками…»

Автор: Сюзан Джагинян, Отдел Армении 

Журналистка Асмик Бабаджанян опубликовала в Facebook письмо министру юстиции Армении Арпине Ованнисян, имеющей обыкновение удалять со страниц в соцсетях свои откровения по тому или иному поводу. Обычно это были комменты, вызвавшие возмущение в армянском обществе, как это случилось с высказываниями министра о трагической судьбе «доставщика хлеба» Артура Саргсяна.

Ничто не проходит бесследно, даже когда удаляешь с Facebook, Арпине…

Министру правосудия мне сказать нечего, правда нечего… но как женщине, вернее, девчонке, которая, судя по годам, долину мудрости еще не прошла, хочу рассказать одну историю. Вызвано это тем, что с особенной жалостью слежу, с каким усердием она удаляет комментарии по поводу Артура Саргсяна со своей страницы. Удаляет и кажется ей, что жизнь – это исписанная и перечеркнутая страница, которую вновь можно сделать чистой, если взять ластик и всё стереть. В молодые годы кажется, что все можно стереть, забыть, но с годами все только усугубляется, темнеет, и письмена на страницах проступают с особой ясностью. А душа человека - это единственная страница, с которой ничто не уходит, потому что именно она у человека бунтует, когда он что-то делает не так.

Министр юстиции Армении Арпине Ованнисян

И как пример сказанному, преподнесу вам маленькую историю. В годы войны я была военным корреспондентом в Сюнике. Наши взяли в плен азербайджанца, и нам хотелось его увидеть. Тела наших жертв, которые азербайджанцы нам вернули. Не буду ханжествовать – мы сгорали от мести. Вошли мы в ту каморку, где были пленные. Здесь была женщина со сломанными ногами. Она плакала во весь голос. Когда увидела, что в нашей группе есть женщина, на ее лице промелькнула надежда и она произнесла: «Баджи, агрыир (болит), кемяк эдин (помогите). И душа моя отозвалась… сердце сжалось. Я сразу побежала к начальнику и почти набросилась на него: «Что вы делаете, у вас совесть есть?» Начальник с доброй улыбкой ответил: «Но, кажется, это вы хотели наказать врагов?..» И пока я не удостоверилась, что у женщины уже нет болей, ее накормили – не уходила никуда. На следующий день я поймала себя на желании проведать ее. И делала это почти каждый день.

Что я хочу сказать? Так вот, министр правосудия не как министр, а как женщина, армянка, не может сказать ничего, что сделала для армянина, человека, хоть что-то доброе… для добрейшего, хлеб дарящего… И не нужны были никакие бумажки, чтобы видеть, как болен Артур и как ему больно.

Что же сделала она? Ничего! И теперь она заявляет: Артур со своей справкой о болезни Бехтерева обратился несколько дней назад и справка это была 16-летней давности. Предположим, что это так. Но ведь Артур не мог двигаться, неужели его обездвиженность ничего не подсказала?

Может, она всё же что-то сделала, и комменты несправедливы, ее обвиняют зря, пусть простит нас.  Попробуем понять… Может, сегодня, когда люди именно ее упоминают в своих постах, эти слова причиняют ей боль, и она удаляет их. Но она не понимает, что завтра они станут клинками и будут пытать ее сами. Самым страшным орудием пыток в мире является совесть, которую человек усыпляет, но в один прекрасный день она просыпается… Мы болели душой за врага… на войне…

P.S. Как женщина, женщина сопереживающая... Не как министр… правосудия.

2080 просмотров


Старости
Спецслужбы проверяют представительницу Армении на «Евровидении»
Спецслужбы проверяют представительницу Армении на «Евровидении»
Наша погода
Сегодня 12° / 6°
23 Март 11° / 6°
24 Март 10° / 4°
25 Март 12° / 7°

Наши деньги
1 USD   =   1.7202 AZN
1 EUR   =   1.8529 AZN
1 RUB   =   0.0298 AZN

Новостная лента

Азербайджан увеличил закупки сладостей из России в 10 раз
Из Грузии в Армению пытались доставить ЗРК «Игла» видео
СБУ объявила о задержании девяти российских спецагентов
Турция ограничила поставки российского зерна из-за помидоров
Кремль: "Россия борется с ИГИЛ днем и ночью"
Эрдоган призвал Европу уважать права человека
В Тюмени решили все болезни лечить азербайджанской нефтью
Журналистка Асмик пишет министру Арпине: «Завтра вас будут пытать клинками…»
AZAL приближается к банкротству
В Сирии с января погибли 18 россиян
Таксист из Азербайджана зарезал пьяного пассажира
Опасный преступник пытался сбежать из Азербайджана в Грузию
Жертвами неопознанных самолетов стали 33 человека
В обуви контрабандиста нашли тысячу бриллиантов
«Бешеная собака» приглашает Карабах на конкурс красоты
Лапшину стало плохо в бакинском СИЗО? Жена утверждает, Минюст опровергает
Смогут ли азербайджанцев пересадить на электромобили? Предложение от депутата
В Италии арестовали одного из самых опасных мафиози
Саакашвили о венгерском сепаратизме в Закарпатье
В России задержали депутата Гусейна Алиева видео
Чавушоглу заявил о сотрудничестве с Россией по карабахскому урегулированию
Brent опустилась ниже $51 за баррель
ООН об индексе человеческого развития в Азербайджане Не наш рейтинг
Азербайджанские позиции обстреляли из пулеметов
Грузия выдворяет азербайджанского оппозиционера