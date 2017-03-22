Журналистка Асмик пишет министру Арпине: «Завтра вас будут пытать клинками…»

Журналистка Асмик Бабаджанян опубликовала в Facebook письмо министру юстиции Армении Арпине Ованнисян, имеющей обыкновение удалять со страниц в соцсетях свои откровения по тому или иному поводу. Обычно это были комменты, вызвавшие возмущение в армянском обществе, как это случилось с высказываниями министра о трагической судьбе «доставщика хлеба» Артура Саргсяна.

Ничто не проходит бесследно, даже когда удаляешь с Facebook, Арпине…

Министру правосудия мне сказать нечего, правда нечего… но как женщине, вернее, девчонке, которая, судя по годам, долину мудрости еще не прошла, хочу рассказать одну историю. Вызвано это тем, что с особенной жалостью слежу, с каким усердием она удаляет комментарии по поводу Артура Саргсяна со своей страницы. Удаляет и кажется ей, что жизнь – это исписанная и перечеркнутая страница, которую вновь можно сделать чистой, если взять ластик и всё стереть. В молодые годы кажется, что все можно стереть, забыть, но с годами все только усугубляется, темнеет, и письмена на страницах проступают с особой ясностью. А душа человека - это единственная страница, с которой ничто не уходит, потому что именно она у человека бунтует, когда он что-то делает не так.

И как пример сказанному, преподнесу вам маленькую историю. В годы войны я была военным корреспондентом в Сюнике. Наши взяли в плен азербайджанца, и нам хотелось его увидеть. Тела наших жертв, которые азербайджанцы нам вернули. Не буду ханжествовать – мы сгорали от мести. Вошли мы в ту каморку, где были пленные. Здесь была женщина со сломанными ногами. Она плакала во весь голос. Когда увидела, что в нашей группе есть женщина, на ее лице промелькнула надежда и она произнесла: «Баджи, агрыир (болит), кемяк эдин (помогите). И душа моя отозвалась… сердце сжалось. Я сразу побежала к начальнику и почти набросилась на него: «Что вы делаете, у вас совесть есть?» Начальник с доброй улыбкой ответил: «Но, кажется, это вы хотели наказать врагов?..» И пока я не удостоверилась, что у женщины уже нет болей, ее накормили – не уходила никуда. На следующий день я поймала себя на желании проведать ее. И делала это почти каждый день.

Что я хочу сказать? Так вот, министр правосудия не как министр, а как женщина, армянка, не может сказать ничего, что сделала для армянина, человека, хоть что-то доброе… для добрейшего, хлеб дарящего… И не нужны были никакие бумажки, чтобы видеть, как болен Артур и как ему больно.

Что же сделала она? Ничего! И теперь она заявляет: Артур со своей справкой о болезни Бехтерева обратился несколько дней назад и справка это была 16-летней давности. Предположим, что это так. Но ведь Артур не мог двигаться, неужели его обездвиженность ничего не подсказала?

Может, она всё же что-то сделала, и комменты несправедливы, ее обвиняют зря, пусть простит нас. Попробуем понять… Может, сегодня, когда люди именно ее упоминают в своих постах, эти слова причиняют ей боль, и она удаляет их. Но она не понимает, что завтра они станут клинками и будут пытать ее сами. Самым страшным орудием пыток в мире является совесть, которую человек усыпляет, но в один прекрасный день она просыпается… Мы болели душой за врага… на войне…

P.S. Как женщина, женщина сопереживающая... Не как министр… правосудия.