 

В Тюмени решили все болезни лечить азербайджанской нефтью

Автор: Отдел информации 

Специалисты центра реабилитации областной клинической больницы №1 в Тюмени при лечении своих пациентов будут использовать нефть, сообщает издание "МегаТюмень" со ссылкой на департамент здравоохранения области.

В частности, врачи будут использовать негорючую нафталановую нефть. Сырье для процедур в Тюмень будут доставлять из Азербайджана.

"Лечение нафталаном - это мощная эффективная терапия многих заболеваний, среди которых болезни костно-мышечной и нервной системы, кожи, сосудов, гинекологические и урологические заболевания. Благодаря его уникальным лечебным свойствам рассасываются воспалительные процессы, уменьшаются боли, улучшается кровообращение и обменные процессы", - приведены в пресс-релизе слова заведующей центром реабилитации Юлии Николаевой.

В общей сложности более 70 заболеваний планируется лечить нафталаном. Нафталан в отличие от других видов нефти не содержит легких фракций, бензина, лигроина и керосина, в нем отсутствует парафин и есть небольшое количество нефтяных кислот. Кроме того, нафталан содержит высокий процент нефтяных углеводородов, происходящих из ископаемых рыб.

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