Эрдоган призвал Европу уважать права человека

Европейские страны должны уважать права человека, иначе их жители не смогут "ступить ни шагу" в мире, заявил президент Турции Тайип Эрдоган в среду в Анкаре.

Отношения между Турцией и ЕС обострились после того, как власти Германии и Нидерландов запретили выступления турецких министров перед избирателями турецкого происхождения накануне референдума по пакету изменений в конституцию, который пройдет в Турции 16 апреля.

"Я еще раз обращаюсь к европейцам: Турция – это не та страна, чьих министров можно толкать и разворачивать от дверей. Такие действия весь мир видит. Если вы будете продолжать так и дальше, ни один житель западных стран не сможет ступить ни шагу нигде в мире. Поэтому мы, Турция, приглашаем Европу быть уважительной к правам и свободам", — сказал Эрдоган на встрече с представителями турецких региональных СМИ.