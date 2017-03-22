Кремль: "Россия борется с ИГИЛ днем и ночью"

Россия борется с террористической организацией "Исламское государство" днем и ночью, в то время как десятки стран обсуждают борьбу с ИГ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя неучастие РФ в конференции по борьбе с терроризмом в США, передает РИА Новости.

Министерская встреча по борьбе с ИГ пройдет в Вашингтоне 22-23 марта. В ней примут участие представители около 60 стран. Россия, как уже заявили представители Госдепа, участвовать в конференции не будет. Как ранее заявили в МИД России, Москва никогда и не участвовала в подобном формате, поэтому ничего удивительного в неучастии представителей России во встрече нет.

"В то время как десятки стран продолжают обсуждение борьбы с ИГ, Россия борется с ИГ днем и ночью каждый день", - сказал Песков, комментируя неучастие России в конференции.