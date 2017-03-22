Турция ограничила поставки российского зерна из-за помидоров

Турция решила ввести пошлины на ввоз российского зерна по просьбе местных компаний, которых не устраивает запрет Москвы на импорт некоторых продуктов, в числе которых — помидоры. Об этом в среду, 22 марта, пишет ТАСС со ссылкой на информацию Bloomberg.

Глава Ассамблеи экспортеров Турции Мехмет Бюйукэкши в интервью агентству заявил, что бизнесмены недовольны тем, что российский рынок все еще закрыт для целого ряда турецких продуктов, а также введенным визовым режимом.

16 марта директор российского Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько сообщил, что Анкара не выдает лицензии на беспошлинные поставки пшеницы, кукурузы и подсолнечного шрота из ряда стран, в том числе из России.