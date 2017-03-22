СБУ объявила о задержании девяти российских спецагентов

На Украине задержаны девять членов агентурной сети российских спецслужб. Об этом заявил руководитель аппарата главы Службы безопасности Украины Александр Ткачук, слова которого в среду, 22 марта, приводит Rambler News Service.

По его словам, в операции «по обезвреживанию резидентурной сети» принимали участие сотрудники ведомства и бойцы спецподразделения «Альфа». Ткачук уточнил, что группа якобы действовала на юго-востоке республики, а задержания были проведены еще 19 марта, передает «112 Украина».

«Эта резидентурная сеть, которая была создана из действующих и бывших военнослужащих, получила первоочередную задачу — агентурное проникновение на объекты критической инфраструктуры южных областей нашего государства, сбор информации об этих объектах, проникновение на военные объекты наших ВСУ и сбор соответствующей информации, а также посягательство на информацию с ограниченным доступом, что касается дислокации украинских частей», — сказал Ткачук, добавив, что к созданию сети было причастно Главное управление Генштаба Вооруженных сил России.