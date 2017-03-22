Азербайджан увеличил закупки сладостей из России в 10 раз

В январе 2017 года Россия установила новый рекорд по экспорту кондитерских изделий для этого месяца. При этом Азербайджан превращается в одного из основных импортеров сладостей из России.

По данным Центра исследований кондитерского рынка (ЦИКР), Азербайджан в январе увеличил закупки сладостей из России почти в 10 раз.

Наибольшая динамика роста отмечена в поставках сахаристых кондитерских изделий, которые выросли более чем на 30% - до 2,75 тыс. тонн (на $6,4 млн). Экспорт шоколадных изделий увеличился на 24% - до 10 тыс. тонн (на $29,65 млн), мучных кондитерских изделий - на 19,6% - до 11,9 тыс. тонн (на $21,07 млн).

Всего Россия поставляет кондитерские изделия более чем в 40 стран мира.