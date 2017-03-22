«Исторически Европа решая многие проблемы, всегда выходила сильной. Надеюсь, и из нынешних проблем выйдет более окрепшей», - уверенно заявил haqqin.az экс-президент Польши Александр Квасьневский.

Каждые 25-30 лет Европа сталкивается с волной популизма. Так было после Второй мировой войны, потом в 60-х годах прошлого века и вот сейчас. Но вся беда популистов в том, что они дилетанты и в политике, и в экономике, а потом после них долго приходится исправлять ситуацию, обосновал свою мысль польский политик.

«Популизм имеет краткосрочный эффект, но в долгосрочном плане он обязательно потерпит неудачу. Глобализация - это тот бесповоротный процесс, который изменил жизнь мира. Все, что мы сейчас видим, - это борьба популизма с глобализмом. И мы все заплатим за этот эпизод истории.

Еще одной частью общей картины начала XXI столетия является демография, и сегодня ее главный показатель - это дальнейшее старение населения. Но есть и другой фактор - это цифровое поколение против нецифрового. Нынешняя молодежь получает хорошее образование, прекрасно разбирается в новых технологиях, но во многом она остается не у дел, прежде всего потому, что между нею и старшим поколением происходит сейчас конфликт за рабочие места, за авторитет в обществе. Вот во многом кризисы возникают по этой причине. Мы живем в самое сложное время, из которого, тем не менее, должны выйти достойно», - рассуждает А.Квасьневский.