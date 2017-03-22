Штайнмайер вступил в должность президента Германии

В пленарном зале Рейхстага на совместном заседании членов бундестага и бундесрата прошла церемония инаугурации Франка-Вальтера Штайнмайера. Он стал 12-м главой государства, передает DW.

Политик принес присягу на Основном законе, пообещав защищать права граждан Германии и исполнять свои обязанности. После этого он обратился к депутатам высшего законодательного органа ФРГ и делегатам, представляющим интересы федеральных земель.

Штайнмайер одержал победу уже в первом туре голосования в Федеральном собрании 12 февраля. В его поддержку высказался 931 депутат бундестага и делегатов федеральных земель, 103 воздержались. Ранее должность главы немецкого государства занимал Йоахим Гаук.