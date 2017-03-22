Сбежавший советник Фархада Алиева торгует зеленью

Бывший советник экс-министра экономического развития Фархада Алиева Шахверди Ахадов, сбежавший из Азербайджана и проживающий сейчас в Швейцарии, решил зарабатывать на… саженцах.

По сообщениям местной прессы, Ахадов в основном специализируется на грецких орехах. К примеру, он распродал более тысячи ореховых деревьев швейцарским лесовладельцам.

Однако беженец из Азербайджана, которого якобы преследовали в Баку, за счет своего увлечения пытается заработать в Швейцарии не только деньги, но и хорошую репутацию. Удрав из Баку в 2007 году, Ахадов, видимо, очень скоро заскучал по руководящей работе. И тут из него, как из рога изобилия, посыпались идеи о благоустройстве и озеленении и без того зеленой и красивой Швейцарии.

Ахадов задумал разбить парк и посадить там ореховые деревья на имя каждого бывшего члена Федерального совета, а их за всю историю было около 120-ти. Причем, по идее гостя из Азербайджана, на каждом дереве должна быть табличка с именем и информацией об этом человеке. Таким образом, в парке можно будет не только гулять, но и пополнять свой багаж знаний о людях, сыгравших важную роль в истории Швейцарии.

Данная идея была предложена в 2009 году тогдашнему мэру города Биль Хансу Штокли. Тот в принципе был не против, но вскоре покинул свой пост, и Ахадову пришлось иметь дело с новым мэром и новым главой Организации по строительству и планированию, а они задвинули проект в долгий ящик, заявив, что пока нет ни свободного пространства, ни денег.

Но «упрямый покровитель природы с Востока», как называют в Швейцарии Шахверди Ахадова, не сдавался. И вот в минувший понедельник в присутствии главы Организации по строительству и планированию города Биль Барбары Швиккерт на новой территории было посажено… нет, не 120, а 7 ореховых деревьев. Но Ахадов продолжает верить в свою идею.

«Я должен быть терпеливым. Деревья - это как бы моя татуировка на теле Швейцарии», - вот так рассуждает 55-летний экс-советник министра. Ни много, ни мало.

Шахверди Ахадов работает клерком в часовой компании Rado, но основная работа не мешает ему думать о дополнительном заработке и заодно о швейцарском народе. Бывший начальник отдела компании «Азертахыл» настаивает на том, что Швейцария должна стать менее зависимой от импорта сельскохозяйственной продукции. Для этого он готов сажать фруктовые деревья и даже шафран. По его мнению, посадка плодовых деревьев на общественной территории принесет пользу, в том числе и социально незащищенным слоям населения.

Чтобы иметь возможность ежедневно наблюдать за ростом своих деревьев, Ахадов даже готов переехать из Берна в Биль. Он также подчеркивает, что ему постоянно хочется делать что-то хорошее для Швейцарии и оставить свой след в этой стране, с которой его связывают уже тесные узы.

Тем удивительнее слышать о том, что «покровитель природы» мечтает вернуться в Азербайджан. В страну, где оставленные им следы ему пришлось заметать…