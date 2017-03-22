Крупнейший розовый бриллиант оценили в 60 миллионов

Аукционный дом Sotheby’s выставил на торги редкий бриллиант «Розовая звезда» весом 59,6 карата (около 11,8 грамма). Он является самым крупным камнем в своем сегменте, сообщает Lenta со ссылкой на Harper's Bazaar.

Драгоценный камень был найден в 1999 году при разработке алмазных месторождений в Африке. На его обработку у ювелиров ушло порядка двух лет. Стартовая цена лота — более 60 миллионов долларов.

По оценке специалистов лаборатории Геммологического института Америки (GIA), «Розовая звезда» входит в подгруппу Тype IIa. К ней относятся всего два процента всех ограненных бриллиантов. Представители этой группы по своему химическому составу являются самыми прозрачными и отличаются оптической чистотой.