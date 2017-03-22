Россия ограничила денежные переводы на Украину

Госдума приняла в третьем чтении закон, который запрещает денежные переводы из России на Украину с помощью иностранных платежных систем. Об этом в среду, 22 марта, сообщает РИА Новости.

Если иностранное государство вводит ограничения на использование российских платежных систем, то переводы денег через границу будут возможны, если операторы той или иной системы прямо или косвенно контролируются Россией.

Ограничения будут применяться после того, как Банк России опубликует на сайте информацию о запрете на работу отечественной платежной системы в определенной стране.

Агентство также сообщает, что один из авторов законопроекта, депутат Владислав Резник говорил, что документ призван устранить негативные последствия запрета деятельности российских платежных систем на Украине.