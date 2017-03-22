Мигрантам предложили тысячу евро за возвращение домой

Министерство внутренних дел Австрии намерено выделить по одной тысяче евро первой тысяче беженцев, которые добровольно решат покинуть территорию республики в ближайшие годы, сообщил глава австрийского МВД Вольфганг Соботка, передает ТАСС.

При этом сумма будет предоставлена только тем мигрантам, чьи заявления о прошении на убежище рассматриваются с 15 марта этого года. Инициатива также распространяется исключительно на беженцев из Ближнего Востока и Африки.

В миграционной службе страны отмечают, что в прошлом году почти 10,7 тыс. человек покинули страну, из них около 5,8 тыс. - добровольно.