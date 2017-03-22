 

Попытка вооруженного переворота в Армении: арестован Самвел Бабаян

Автор: Отдел информации 

Бывший командующий армией карабахских сепаратистов Самвел Бабаян арестован за организацию военного переворота в Армении, сообщает армянская газета «Грапарак».

Газета отмечает, что в Службе Национальной Безопасности Армении пообещали в скором времени выступить с разъяснениями по данной информации.

Ранее СНБ Армении сообщила о задержании группы людей, которые пытались доставить из Грузии в Армению переносной ракетный комплекс "Игла". Газета связывает арест Самвела Бабаяна с этим инцидентом.

В то же время «Грапарак» ссылается на другую армянскую газету «Жаманак», которая несколькими часами ранее выступила с информацией о подготовке Самвела Бабаяна к вооруженному восстанию. По информации газеты, попытка вооруженного переворота должна была состояться перед парламентскими выборами, которые пройдут в Армении в начале апреля. 

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Попытка вооруженного переворота в Армении: арестован Самвел Бабаян
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