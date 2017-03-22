Украина запретила въезд российской участнице Евровидения

Представительница России, певица Юлия Самойлова не будет допущена на конкурс «Eurovision», который в этом году будет проводиться на Украине.

Как сообщает ТАСС, руководитель аппарата главы Службы безопасности Украины Александр Ткачук заявил на проводимом сегодня брифинге, что Служба безопасности Украины подготовила документы о запрете въезда на территорию страны россиянке Юлии Самойловой.

Документ предусматривает запрет на въезд на территорию Украины сроком на три года. Запрет связан с выступлением Самойловой на концерте в Крыму в 2015 году.

Отметим, что согласно постановлению кабмина Украины, иностранцы должны иметь специальное разрешение для посещения территории полуострова Крым.