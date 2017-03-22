Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй находилась в парламенте в момент инцидента у комплекса парламентских зданий, сообщает газета Independent.

На данный момент сообщается о двух погибших в результате нападения.



Londra parlemento Binası Önünde Terör Saldırısı... haberler

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Премьер-министру Великобритании Терезе Мэй не угрожает опасность в связи с инцидентом со стрельбой у здания парламента, сообщил официальный представитель премьера.

"Премьер в безопасности", — сказал он британским журналистам, отказавшись отвечать на вопрос о том, где в момент стрельбы находилась Мэй.

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Автомобиль задавил не менее пяти человек на Вестминстерском мосту в Лондоне, где произошел инцидент со стрельбой, передает телерадиокомпания Би-би-си. О состоянии пострадавших не сообщается.

Телеканал Sky News со ссылкой на очевидцев передает, что автомобиль на полной скорости врезался в ограду британского парламента.

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Двенадцать человек ранены во время инцидента со стрельбой на Вестминстерском мосту неподалеку от здания парламента Великобритании, сообщает Reuters.

Также очевидцы сообщают о погибших, которые лежат на мосту. Однако официального подтверждения этой информации пока нет. Стрелок был ликвидирован полицией, заявил спикер палаты общин.

По его словам, ножевое ранение получил полицейский.

Работа парламента приостановлена. Парламентариям запретили покидать здание; оно оцеплено полицией.