Haqqin.az обратился за комментариями в ТТ Fight Club. Администратор клуба Эмиль Ахундов полностью отрицает обвинения, озвученные Али Наджафи.

«Информация о том, что представители нашего клуба совершили нападение, является ложной, - заявил он. – Не понимаю, почему Али Наджафи решил, что это были люди из TT Fight Club. У нашего клуба нет никаких контактов с его клубом. Естественно, что никто из TT Fight Club не задержан. Наше руководство сейчас находится на соревнованиях в Анталье. Думаю, что после их возвращения будет дан более подробный комментарий», - сказал он.

Мы также пытались связаться с находящимся сейчас в Турции руководителем клуба Шахрияром Аббасовым, но дозвониться до него не удалось.

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В Баку произошло вооруженное нападение на клуб известного профессионального бойца Али Наджафи “Najafi Fight Team” в Баку. Пострадало около 15 человек, в том числе маленькие дети. Об этом редактору портала AllFight.Ru рассказал сам Али Наджафи, который является также тренером в своем зале.

«Был конец рабочей недели, пятница, 17 марта. В самом конце тренировки, примерно в 21:40, в мой зал ворвались люди, вооруженные ножами и кастетами. В этот момент в зале находилось около 15 человек, из них четверо детей, один из которых в итоге серьезно пострадал. Нападавшие, не раздумывая, начали избивать всех подряд, без разбора. Били кастетами по лицу, резали ножами. Конечно же, мы защищались. Но это оздоровительная группа, не профессиональные спортсмены и даже не боевая группа. Дети, бизнесмены, госслужащие. У нас не было ничего, кроме собственных рук, мы не ожидали нападения», - рассказывает тренер.

Али Наджафи также отметил, что нападавшие ранили посетителей клуба.

«У меня сильное рассечение над бровью, пришлось накладывать швы. У одного раздроблена скуловая кость, у другого сломана челюсть, почти у всех - ножевые ранения, у одного серьезно порезана рука. Четверо взрослых госпитализированы. К тому же каждый пострадавший участник этих событий получил и моральную травму. Ведь каждый, кто пришел сюда или отправил своего ребенка, для того, чтобы поправить здоровье. А тут здоровье отнимают. Хорошо, что травмы не смертельные, все заживет. Но могут остаться шрамы на всю жизнь. Необходимо разобраться в ситуации и найти того, кто их послал и какие цели преследовал», - отметил тренер.

По словам Али Наджафи, он подозревает, что за нападением стояли его конкуренты.

«Позже мы узнали, что это представители элитного спортивного клуба "TT Fight Club". Нападавших было 17 человек. На текущий момент задержаны всего 5. И я боюсь, что это может сойти им с рук. Пусть преступники устраивают разборки и гниют потом в тюрьме, но почему от этого должны страдать мирные и честные граждане? Ладно бы это было мое личное дело, но я никогда не имел связей с криминалом, всегда жил честно», - сказал он.

«Прошло пять дней с момента нападения, но до сих пор не все преступники задержаны. Предполагаю, что они имеют хорошие связи. Именно поэтому я решил обратиться в СМИ, чтобы это дело получило общественный резонанс и виновники не ушли от правосудия. Это Кавказ, люди здесь завистливые, все хотят устранить конкурентов. Но даже при таком раскладе они должны были высказать свои претензии мне лично. А здесь пострадали мои ученики, что вообще ни в коем случае недопустимо. Я защищал не только себя, я дрался за своих учеников. Я не могу прямо смотреть им в глаза, пока справедливость не восторжествует.

Мы живем в цивилизованной стране, и такие поступки не должны оставаться безнаказанными. Это не Сирия и не Чечня, где люди просто могут собраться и пойти пострелять, когда им захочется. Существует правовое поле и только в нем нужно решать вопросы», - сказал он.