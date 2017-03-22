Видео выстрела, сделанного на испытаниях рельсотрона — электромагнитной пушки — появилось на YouTube-канале центра Военно-морских исследований ВМС США.

По утверждениям разработчиков, снаряд, разгоняемый вдоль специальных рельсов под воздействием магнитных полей, образующихся благодаря току высокого напряжения, должен ускоряться до четырех с половиной тысяч миль в час (более 7 000 км/ч) и иметь возможность поражать цели на дистанции более 100 морских миль (около 180 км).

Как сообщается на сайте центра, программа по разработке электромагнитного орудия началась еще в 2005 году, а в 2012 году программа вошла в новую фазу. Новая разработка увеличит радиус поражения и огневую мощь боевых кораблей, утверждают создатели. В описании видео уточняется, что выстрел был произведен на полигоне ведомства в штате Вирджиния 17 ноября 2016 года.