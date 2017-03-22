 

Священник заявил о конце христианства в Ираке

 

Англиканский священник Эндрю Уайт, бывший настоятель храма в Багдаде, заявил об исчезновении христианства в Ираке. Об этом сообщает The Independent.

«Время пришло, когда история христианства в Ираке закончилась, и вскоре там не останется ни одного христианина, — объявил Уайт. — Некоторые говорят, что христианам нужно остаться, чтобы поддерживать присутствие, сложившееся исторически, но это стало слишком сложно. Христиане, бегущие из Ирака и с территорий, захваченных "Исламским государством" на Ближнем Востоке, говорят одно и то же: с них хватит, они больше туда не вернутся».

За последние годы численность христианского населения Ирака резко снизилась. До вторжения США в 2003 году там проживали около 1,5 миллиона христиан, сейчас их осталось менее 250 тысяч. В Мосуле, за который сейчас идут бои между вооруженными силами Ирака и шиитским ополчением с одной стороны и боевиками ИГ с другой, еще в 2007 году жили 35 тысяч христиан, сейчас их осталось не более 20 человек.

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