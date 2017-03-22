Трамп будет участвовать в саммите НАТО

Президент США Дональд Трамп примет участие во встрече лидеров стран-членов НАТО, которая пройдет в Брюсселе 25 мая. Как передает ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

«Президент Дональд Трамп отправится в Брюссель, чтобы 25 мая принять участие во встрече глав государств и правительств Организации Североатлантического договора (НАТО). Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил сегодня о проведении саммита лидеров ранее», — говорится в заявлении Спайсера.

Кроме того, Трамп намерен 12 апреля принять в Белом доме генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга.