Пассажирский поезд «Евросити», следующий из Италии, сошел с рельсов на подъезде к швейцарскому городу Люцерне, передает итальянский телеканал Rainews24.

В результате инцидента пострадали не менее семи человек из 160 пассажиров. Состояние раненых не уточняется.

Поезд следовал по маршруту Милан-Базель. Около 14.00 один из вагонов опрокинулся, повредив линии электропередачи и металлические конструкции станции.

Вокзал оцеплен, причины инцидента выясняются, на месте работают пожарные и спасатели. Движение поездов в районе Люцерны остановлено.