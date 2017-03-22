Пассажирский поезд «Евросити», следующий из Италии, сошел с рельсов на подъезде к швейцарскому городу Люцерне, передает итальянский телеканал Rainews24.
В результате инцидента пострадали не менее семи человек из 160 пассажиров. Состояние раненых не уточняется.
Поезд следовал по маршруту Милан-Базель. Около 14.00 один из вагонов опрокинулся, повредив линии электропередачи и металлические конструкции станции.
Вокзал оцеплен, причины инцидента выясняются, на месте работают пожарные и спасатели. Движение поездов в районе Люцерны остановлено.