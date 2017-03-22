 

Что общего между Баку, Таллином, Ригой и Вильнюсом? Отвечают туристы

Автор: Отдел информации 

MSN - один из ведущих мировых информационных порталов - обнародовал исследование под названием «Самые популярные туристические достопримечательности мира», основанное на рекомендациях туристов, опрошенных ресурсом TripAdvisor. В общей сложности в доклад попали 79 природных, 54 исторических, 38 общих туристических и 29 религиозных достопримечательностей. А это, как говорится в тексте, около двухсот причин использовать свой паспорт для поездок.

Западная Европа, по мнению туристов, в основном богата местами для развлечения, в то время как Восточная Европа ценится своим историческим наследием. Кстати, забегая вперед, отметим, что и Азербайджан попал в категорию стран, где самой важной достопримечательностью стало историческое наследие.

Что касается Америки и Карибского бассейна, то путешественники больше оценили здесь природные красоты и пляжи. А вот Азия стала смесью истории и природных чудес.

Итак, главной достопримечательностью в Азербайджане туристы назвали Старый город Баку – Ичеришехер, подпадающий под категорию «история». Что касается соседних стран, то в Армении путешественники выбрали монастырь Гегард (его многие исследователи называют наследием Древней Албании).

В Грузии главным туристическим объектом названа Троицкая церковь Гергети, которая упоминается и в произведении Александра Пушкина «Монастырь на Казбеке». В Беларуси путешественники предпочитают осматривать Брестcкую крепость, в Эстонии – Старый город Таллина, а в Иране – Персеполис – древнеперсидский город VI-V веков до нашей эры, бывший столицей империи Ахеменидов. Что касается Турции, то здесь победил музейный комплекс «Айя София» в Стамбуле. 

В Казахстане туристы предпочитают побывать на лыжном курорте и катке Медео, что неподалеку от Алматы, а в Кыргызстане в национальном парке Ала-Арча. В Латвии победил рижский Старый город. В Литве - Старый город Вильнюса. Таким образом в четырех бывших постсоветских государствах лидируют старые города столиц этих стран – Баку, Таллина, Риги и Вильнюса.

В столице Молдовы городе Кишиневе стоит посетить парк Штефан чел Маре. Еще парки в странах СНГ, рекомендуемых к посещению - Парк Рудаки в Душанбе и Центральный парк Горького в Харькове (Украина).

В России выбор путешественников пал на Храм Спаса на крови в Санкт-Петербурге, а в Туркменистане на газовый кратер, именуемый в народе «Двери в ад». Ну и, наконец, в Узбекистане рекомендуется побывать на центральной площади Самарканда «Регистан».

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