 

«Золотые» помидоры из Азербайджана шокировали жителей Петрозаводска фото

Автор: Отдел информации 

Помидоры из Азербайджана превратились в основной объект обсуждения в российском сегменте соцсетей. Все началось после того, как жительница Петрозаводска Светлана Чихова опубликовала на своей странице в соцсети «Вконтакте» фотографии помидоров из Азербайджана, выставленных на продажу в одном из супермаркетов города.

Килограмм помидоров продавали за 749,9 рублей (около 23 манатов).

«Эти помидоры, видимо, сами дошли до Петрозаводска, поэтому стоят так дорого», - написала Чихова.

После этого поста в соцсетях начались обсуждения о высоких ценах на овощи и фрукты в Петрозаводске.

Отметим, что ранее предметом обсуждения в азербайджанском сегменте соцсетей стала алыча, которую выставили на продажу за 720 манатов за килограмм.

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