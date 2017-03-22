Конгрессмен США: за Трампом и его командой велась слежка

Глава комитета по разведке палаты представителей Конгресса США Дэвин Нуньес заявил, что члены команды президента США Дональда Трампа и, вероятно, сам миллиардер подвергались слежке со стороны правительства страны в переходный период после выборов (с ноября 2016 года). Об этом сообщает Politico.

По его словам, слежка проводилась законно, однако его насторожило то, что она не была привязана к расследованию ФБР в отношении вмешательства России в избирательный процесс.

«Как мне показалось, информация собиралась законно. Однако собиралось очень много информации об избранном президенте и его команде и о том, что они делали», — сказал Нуньес.

Он добавил, что слежка проводилась эпизодически.