Милый и забавный инцидент произошел в Ватикане при встрече Папы Римского Франциска с маленькой девочкой по имени Ширли. Как написал в своем Twitter крестный отец ребенка Маунтин Буторак, он привел ее на встречу с понтификом, а она сорвала с него головной убор.

«Привел крестницу на встречу с папой. Она украла его шляпу», — написал Буторак.

На опубликованном видео Папа Римский благословляет ребенка, а затем целует, а в этот момент девочка стаскивает с него пилеолус (белый головной убор). За два часа с момента публикации пост собрал 1,4 тыс. лайков.

Понтифик с юмором отреагировал на произошедшее. Он не ругал ребенка, а просто добродушно рассмеялся.