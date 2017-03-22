В Бардинском районе произошло тяжелое ДТП. Как передает АПА, при столкновении «ВАЗ 2106» с “Jeep”-ом погибли водитель и пассажир «Жигулей», жители села Кетелпара Бардинского района Керимов Тебриз (1997 г.р.) и Абдуллаев Рахиб (1998 г.р.).

В результате аварии 4 человека – житель села Кетелпара Яхьяев Орхан (1993 г.р.), а также жители села Магсудлу Агдамского района Рагимов Фарид (2004 г.р.), Рагимов Рамзи (2010 г.р.) и Рагимов Бехбуд (1973 г.р.) получили травмы различной степени тяжести.

По факту ведется расследование.