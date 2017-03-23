День в день год спустя после терактов в Брюсселе со взрывами в аэропорту и метро атаке подвергся Лондон. Причем в этот раз чрезвычайная ситуация возникла в непосредственной близости от британского парламента. Хотя масштаб нападения неизмеримо меньший, чем был в Бельгии.

Хотя мотивы преступления еще выясняются, власти заявили, что рассматривают версию теракта, пока не будет свидетельств, не подтверждающих этого предварительного заключения. Насколько можно воспроизвести события, поле обеда на Вестминстерском мосту легковой автомобиль, двигавшийся в сторону парламента, наехал на пешеходов, в результате чего пострадало не менее 12 человек. Минимум двое погибли, среди раненых есть очень тяжелые.

Одна женщина была наехавшим авто сброшена с моста в воду, ее позже выловили из реки и оказали помощь. Затем машина продолжила движение и миновав башню Биг Бен, врезалась в ограду парламентского комплекса – Вестминстерского дворца. После этого из автомобиля выскочил мужчина, которого свидетели описали как азиата лет сорока, который через ворота проник на территорию, непосредственно прилегающую к парламенту.

Тут он пытался прорваться в само здание и ударил ножом полицейского, который хотел ему помешать. По нему открыли огонь другие полицейские. Позже власти Лондона сообщили, что в столкновении были ранены трое полицейских. Первоначальная информация о том, что преступник застрелен, сменилась сообщениями о его тяжелом ранении. Парламент в срочном порядке прекратил свою работу, а премьер Тереза Мэй была эвакуирована в безопасное место согласно плану действий в чрезвычайной ситуации.

Позже она собрала так называемый чрезвычайный комитет COBRA. COBRA – это красивая аббревиатура из названия «Комната А заседаний кабинета министров». Здесь руководство Британии собирается вместе с представителями полиции и специальных служб, чтобы разработать порядок реагирования на экстренное происшествие. Это бывает нечасто и указывает на серьезность, с которой власть рассматривает событие.

Пока остается вопрос, был ли нападавший один и не находился ли с ним в машине еще кто-то, кто мог скрыться во время общего переполоха. Пока же все, откровенно говоря, сильно напоминает действия психа-одиночки. Что, впрочем, совсем не означает, что он не мог действовать под влиянием каких-то идей, близких к радикальному исламизму.

Нужно сказать, что при всей пестроте мультикультурной ситуации в британской столице, там относительно спокойная обстановка. Мэром Лондона избран политик с пакистанскими корнями и верующий мусульманин Садик Хан. Последний раз крупный теракт произошел в Лондоне 7 июля 2005 года, когда в результате четырех скоординированных взрывов террористов-смертников в метро и в пассажирском автобусе погибли 52 человека.

Сейчас первоочередной задачей правительства является разобраться в настоящих причинах произошедшего, быстро выявить всех причастных и погасить общественную тревогу. В первую очередь эффективность действий власти продемонстрирует ее готовность грамотно действовать в более угрожающей ситуации, как та, что год назад случилась в Брюсселе. Не приведи, конечно, Бог.