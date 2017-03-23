США будут использовать все методы для борьбы с ИГИЛ

Администрация США будет использовать все методы для уничтожения террористической группировки "Исламское государство", заявил в среду официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

"Администрация (президента США Дональда) Трампа в координации с иностранными державами будет использовать все методы для уничтожения ИГ и убежищ для боевиков", — сказал он, комментируя состоявшуюся в Вашингтоне встречу высокопоставленных представителей стран-членов коалиции по борьбе с ИГ.

Спайсер отметил, что эта встреча "нацелена на поиск путей для расширения международных усилий по борьбе с ИГ". Он также уточнил, что "это первая полная встреча представителей всех 68 стран-членов коалиции с декабря 2014 года".