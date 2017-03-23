17 и 18 марта в немецком городе Баден-Баден прошли двухдневные акции протеста против совещания министров финансов «Большой двадцатки». Акции были организованы различными группами и сетями гражданского общества.

17 марта на пресс-конференции сайт erlassjahr.de и организация «Misereor» представили «долговой отчет 2017». Юрген Кайзер, политический координатор erlassjahr.de, резюмировал основные результаты отчета: «116 стран показывают показатели задолженности выше критических пределов, то есть, в 33 раза больше, чем два года назад. Эта тенденция к ухудшению ситуации вызывает тревогу».

Также на пресс-конференции и в уличных протестах принял участие бывший президент конституционного собрания Эквадора Альберто Акоста Эспиноса.

В то время как министры финансов проводили консультации в здании казино, erlassjahr.de в рамках кампании «Debt20» (Долг20) (http://erlassjahr.de/kampagne/debt20/) при поддержке 189 организаций, в том числе «Misereor», потребовали, чтобы «Большая двадцатка» признала опасность долгового кризиса и осуществляла политическую деятельность для решения этих проблем.

В рамках протеста воздушные шары со знаком доллара были прикреплены к горлу его участников, обернутых во флаги стран-должников. Это должно было символизировать долговую удавку. В конце протеста шары символически были запущены в небо.

Также 17 марта организации «Attac», «WEED» и «Налоговое правосудие» организовали групповую дискуссию по теме «Налоговые убежища и налоговая политика» с приглашенными гостями. Известный информатор «LuxLeaks» Антуан Дельтур представил здесь свою позицию.

Подводя итог, можно сказать, что с 1980-х годов глобальное налоговое болото становилось все глубже и глубже. Налоговая конкуренция привела к снижению ставок налога на мировые мобильные доходы и имущество, такие как прибыль крупных предприятий, доходы от капитала частных лиц (проценты и дивиденды), а также специальные положения о налогах для богатых частных лиц из-за рубежа. Цветущие налоговые убежища, нестабильные финансовые рынки и дальнейшее увеличение глобального неравенства – это результат восьми лет упорной реформистской политики «Большой двадцатки». Кроме того, правительство Германии не прилагает усилий для закрытия теневого финансирования. Финансовые трансакции налогооблагаемых иностранцев вряд ли облагаются налогом. Маркус Мейнцер из организации «Tax Justice Network» оценивает скрытые от налогов средства в Германии в размере 3 триллионов евро! Большая часть – это черные деньги, которые поступают от участника «Большой двадцатки» Китая.

18 марта прошла демонстрация, организованная несколькими альянсами, к которой также присоединились различные политические сети. Среди прочего, в призывах организаторов акции говорится: «Большая двадцатка выступает за политику жесткой экономии, которая приводит экономически более слабые страны в долговую яму. Они (т.е. страны «Большой двадцатки») выступают за политику обнищания, которая перекладывает расходы за экономические, экологические и финансовые кризисы на работников и бедных. Они выступают за политику пределов, которые они устанавливают сообразно своей собственной логике и удерживают всех на краю пропасти ради своей выгоды.

Глобальными результатами этой политики являются растущее социальное неравенство, отчуждение, уничтожение природы и изменение климата, войны, беженцы и обнищание. Однако есть альтернативы! В солидарности с движениями в других странах мы хотим выйти на улицы Баден-Бадена и вместе заявить: возможен и другой мир! Мы хотим мира солидарности, в котором во главу угла поставлены потребности людей, а не защита банков и крупных инвесторов».

Даже под сильным дождем сотни демонстрантов шли со своими лозунгами через центр города Баден-Баден. В ходе акций протеста не было беспорядков или нарушений со стороны полиции.