Министр спорта Украины Игорь Жданов, а также чемпион мира и Европы, серебряный призер Олимпиады-2016, борец греко-римского стиля Жан Беленюк стали жертвами розыгрыша российских пранкеров Вована и Лексуса.

Сначала пранкеры позвонили борцу, представившись сотрудниками администрации президента, и попросили рассказать о деятельности Жданова, а также о наличии каких-либо жалоб.

«Очень много людей недовольны, - искренне сказал Беленюк о работе министра. – Все деньги вкладывают в футбол, который не приносит высоких результатов, а обычные спортсмены сводят концы с концами. Вы же знаете, сколько украинских спортсменов сейчас выступают за Азербайджан – борцы, боксеры, каноистка у нас там есть… Это все по той причине, что мало внимания на государственном уровне уделяется спорту. У нас очень много спортсменов, которые нуждаются в жилье».

Вован сообщил спортсмену, что в Украине «скоро будет новый министр спорта», а бездействие властей назвал «пиаром», с чем борец полностью согласился. После этого российские пранкеры позвонили Жданову и говорили голосом Беленюка, шокировав министра желанием спортсмена якобы сменить гражданство.

«Для меня это последняя Олимпиада. Да, мне поступило предложение. Я сразу вылетаю в Москву», - сказали Жданову по телефону. Жданов расстроился и призвал спортсмена «еще раз поговорить», пообещав решить квартирный вопрос Беленюка.

Ранее российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали на YouTube файл, где по их утверждению, они разговаривают с Порошенко от имени президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко признал факт разговора Петра Порошенко с российскими пранкерами и обвинил их в связях со спецслужбами РФ, а также МИД Киргизии. Российские пранкеры ранее уже заявили, что звонили президенту Украины исключительно по собственной инициативе.