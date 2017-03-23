 

Экс-вице-премьер России: «Москва активно возьмется за карабахский конфликт» эксклюзив

Автор: Записал Джейхун Наджафов 

«Россия становится все более заинтересованной в урегулировании карабахского конфликта». Об этом haqqin.az заявил бывший госсекретарь и зампредседателя правительства РСФСР Геннадий Бурбулис.

По его мнению, можно ожидать более активных шагов со стороны Москвы для достижения прогресса на мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией.

В то же время он посоветовал не преувеличивать влияние России на Армению, и возможности Москвы в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта.

«Карабахский конфликт представляет собой клубок глубоких проблем. Было бы наивно считать, что Россия имеет какие-то монопольные права и возможности, способные привести конфликтующие стороны к миру и согласию. Есть мировые и региональные силы, межрегиональные корпорации, которые открыто не выражают своей позиции, но тем не менее способны влиять на процесс урегулирования», заявил Бурбулис.

По его словам, в современном мире ни одна страна, включая США, неспособна единолично урегулировать такого масштаба межнациональный конфликт.

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