они о нас

Азербайджан является самой толерантной мусульманской страной по отношению к евреям. Об этом говорится в заявлении Еврейской академии Атланты, самолет с учениками которой недавно прибыл из Баку в аэропорт имени Кеннеди.

Пятеро детей, в возрасте от 10 до 17 лет, из Атланты Еврейской академии совершили поездку в Азербайджан, в сопровождении раввина Реувена Трависа и лидера еврейской общины Джорджа Бирнбаум.

Как сообщает ряд американских СМИ, пять детей в возрасте от 10 до 17 лет, в сопровождении раввина Реувена Трависа и лидера еврейской общины Атланты Джорджа Бирнбаума посетили с визитом Азербайджан.

«Это страна ломает стереотипы о мусульманских странах. Наша группа чувствовала себя в полной безопасности. В Баку безопаснее, чем в Париже. Ведь в Париже мне приходилось носить бейсболку, а на улицах Баку я свободно гулял в кипе», - рассказывает раввин Травис.

17-летняя ученица Академии Двора Чосен также не скрывает своего восторга от Азербайджана, подчеркивая безопасность в стране, ее открытую культуру и гостеприимное общество.

«Религиозное разделение в мире в основном происходит из-за стереотипов. Столкнувшись с гостеприимством и дружелюбием в Азербайджане мы поняли, что стереотипы сильно отличаются от реальности», - рассказывает девушка.

Лидер еврейской общины Атланты Джордж Бирнбаум, в свою очередь, отметил, что для еврейских детей Америки важно было увидеть отношение к евреям в мусульманской стране.

«Они увидели, что может быть дружбы между еврейскими и мусульманскими общинами, между правительством и еврейской общиной», - сказал Бирнбаум.

В ходе поездки группа посетила Гобустан, Ичери Шехер и поселок «Красная Слобода» в Губинском районе Азербайджана.