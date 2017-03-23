 

Баку резко осудил теракт в Лондоне

 

Азербайджан как страна, страдающая от терроризма, категорически осуждает теракт в Лондоне, говорится в сообщении, размещенном в четверг на официальной странице МИД Азербайджана в Twitter.

«Выражаем соболезнования семьям и близким погибших, желаем выздоровления раненым», - говорится в сообщении.

Теракт в Лондоне произошел в среду в 14.40 по местному времени в одном из самых популярных у туристов мест города: машина, ехавшая по Вестминстерскому мосту, въехала на тротуар, сбила несколько человек, доехала до здания парламента, где злоумышленника остановила полиция. Он ударил ножом полицейского, который позднее скончался. В результате теракта, по последним данным, погибли пять человек, ранены — 40, сам террорист был ликвидирован другим полицейским.

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