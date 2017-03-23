На линии фронта продолжают стрелять

Подразделения Вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта в целом 126 раз, сообщает в четверг Министерство обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селах Паравакар, Вазашен и на безымянных высотах Иджеванского района, в селах Шаваршаван, Довех, Барекамаван Ноемберянского района, Айгепар, Чинари и на безымянных высотах Бердского района Армении, на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кохнегышлаг Акстафинского района, Бала Джафарли, Джафарли, Гаймаглы, Ферехли и Кемерли Газахского района, Алибейли, Коханеби, Агбулаг и Мунджуглу Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабейского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх Тертерского района, Гарагашлы, Юсифджанлы, Баш Гервенд, Шыхлар, Мерзили, Немирли, Джавахирли, Сарыджалы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Ашагы Вейселли, Горадиз, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли Физулинского района и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территориях Гёйгельского, Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.