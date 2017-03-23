 

В Грузии заметили российскую военную колонну, направляющуюся в Армению фото, видео

Автор: Отдел информации 

Колонна российских грузовиков с замаскированным грузом, ехавшая в сторону Армении, замечена в Болнисском районе Грузии, заявило оппозиционное "Единое национальное движение", заподозрив, что в грузовиках могла быть военная техника. В грузовиках была гражданская техника, заверило Минобороны Грузии.

Информацию о передвижении грузовых автомашин с российскими номерами в Болнисском районе ЕНД распространило сегодня на срочном брифинге.

"В Болнисском районе передвигаются грузовые автомашины с российскими номерными знаками, которые перевозят замаскированный для постороннего глаза груз. По визуальному наблюдению и с большой вероятностью, это тяжелая гусеничная техника предположительно военного назначения", - заявил на брифинге представитель оппозиционной партии Нугзар Циклаури, добавив, что груз по всей видимости направляют в Армению.

ЕНД обратилось к властям с призывом срочно расследовать, для чего предназначен данный груз, и поднять эту тему на заседании Совета безопасности 23 марта, передает содержание брифинга "Грузия-оnline".

После брифинга ЕНД Минобороны Грузии распространило заявление, в котором опровергло данные оппозиционеров. В нем утверждается, что на видео попали машины, которые везут груз гражданского назначения.

"Министерство обороны выдает разрешения на транзит военной продукции, однако в этом случае подобное разрешение не выдавалось. Как известно, многие годы по поводу транзита военной продукции ни из Армении, ни из России к Министерству обороны никто не обращался и, соответственно, на это не выдавалось разрешение", - подчеркивается в сообщении министерства, опубликованном агентством "ИнтерпрессНьюс".

Согласно сервису Google.maps, Болниси находится на юге Грузии, самая крупная дорога из муниципалитета ведет через Дманиси в Армению.

Напомним, что после событий августа 2008 года Грузия приостановила транзит через свою территорию военных грузов из России.

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