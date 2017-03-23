 

Диверсанты подорвали крупнейший склад боеприпасов Украины видео

 

В Харьковской области горят склады с боеприпасами, сообщило Министерство обороны Украины.

"Сегодня, 23 марта, в 2.45 на отдельных площадках базы вооружения, расположенной в городе Балаклея Харьковской области, начался пожар. Принимаются все меры по локализации и тушению пожара на месте", — говорится в сообщении. 

В Балаклее расположен крупнейший на Украине военный склад. Здесь хранится 138 тысяч тонн снарядов.

Пожар привел к детонации боеприпасов, организована семикилометровая "зона безопасности", заявил военный прокурор страны Анатолий Матиос. Причиной случившегося он назвал диверсию. 

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