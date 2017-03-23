Украина усилила охрану границы с Россией

В связи с пожаром, возникшим ночью на отдельных площадках базы вооружения, расположенной в городе Балаклея Харьковской области, Государственная пограничная служба Украины усилила охрану восточного участка границы. Об этом сообщается на официальнм сайте ведомства.

По информации Госпогранслужбы, силами подразделений Восточного регионального управления и резервов ведомства увеличена плотность пограничных нарядов вне пунктов пропуска, усилены меры безопасности в пунктах пропуска, уточнено взаимодействие с ВСУ, СБУ, ГСЧС, Национальной полицией и Национальной гвардией.



«В настоящее время обстановка на участках границы в пределах Черниговской, Харьковской, Сумской и Луганской областей контролируется. Все пункты пропуска работают в штатном режиме», — сообщает пресс-служба ведомства.