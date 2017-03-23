Шесть американских сенаторов-республиканцев попросили Госдепартамент страны пересмотреть помощь США неправительственным организациям, которыми управляет миллиардер Джордж Сорос, сославшись на восточноевропейские страны, а также Македонию и Албанию, как на самые последние тревожные примеры интервенционистской политики на Балканах, связанной с сеянием раздоров. Об этом сообщает новостной сайт «Free West Media» с ссылкой на американские источники.

Правда, в докладе республиканцев не указывается откровенно подрывная роль Сороса и его фондов в Азербайджане, однако по публикациям и неоднократным расследованиям, опубликованным за последние годы в haqqin.az, читателям хорошо известно участие этих американских институтов в процессах по дестабилизации внутриполитической ситуации, созданию гражданского противостояния, направленной на смену действующей власти. Сорос финансировал все НПО и организации, занимавшие жесткую оппозиционную позицию в отношении азербайджанских властей. И его институты вовлекаясь во внутриполитическую борьбу, прилагали максимум усилий для изменения нынешнего статус-кво в Баку. По подсчетам независимых экспертов, за 14 лет Сорос направил внесистемным азербайджанским НПО свыше 20 миллионов долларов на борьбу с азербайджанским правительством.

Из доклада сенаторов стало известно, что идентичную роль Сорос сыграл и в других странах, которые скреплены с США союзническими отношениями.

В письме, направленном госсекретарю Рексу Тиллерсону на этой неделе, законодатели выражают озабоченность в связи с сообщениями о том, что иностранная помощь США была направлена на поддержку «партий левой направленности» и «прогрессивной повестки дня» в этих странах.

Сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли, возглавляющий группу единомышленников, призывает Тиллерсона вмешаться и расследовать то, как средства налогоплательщиков США выплачиваются через Госдепартамент и Агентство США по международному развитию (USAID) на поддержку контролируемых Соросом левых групп и агитаторов в нескольких восточноевропейских странах, включая Македонию и Албанию.

Потенциально миллионы долларов американских налогоплательщиков поступают в Фонды «Открытое общество» для того, чтобы спонсировать левых агитаторов, включая организации «Платформа для гражданско-направленной политики» (Platform for Citizens Oriented Politics), «Журналисты за права человека» (Journalists for Human Rights) и «Центр поддержки ЛГБТ» (LGBT Support Center), продвигающих гражданское противостояние.

Сенатор Ли заявил Fox News, что иностранные чиновники и политические лидеры также обратились к нему с «информацией об американской деятельности в их странах».

Другие республиканцы, подписавшие письмо Тиллерсону, Джеймс Инхоф от Оклахомы, Том Тиллис от Северной Каролины, Дэвид Пердью от Джорджии, Тед Круз от Техаса и Билл Кэссиди от Луизианы, призывают госсекретаря расследовать утверждения о том, что администрация Обамы направляла деньги налогоплательщиков на финансирование планов Сороса.

«К сожалению, мы получили заслуживающий доверия доклад о том, что в течение последних нескольких лет американская миссия активно вмешивалась в партийную политику Македонии, а также в формирование ее медиа-среды и гражданского общества, часто оказывая предпочтение политическим группам левой направленности над другими. Мы находим эти доклады удручающими, и если это правда, очень проблематичными».

«Большая часть соответствующей деятельности в Македонии проводилась через средства USAID, предоставленные организациям-исполнителям, таким как Фонды «Открытое общество» Джорджа Сороса. Фонды Сороса являлись получателем многочисленных грантов и выступали в качестве подрядчика USAID, осуществляющего проекты в этой маленькой стране с населением в 2,1 миллиона человек. Иностранная помощь, финансируемая за счет наших налогоплательщиков, идет намного дальше, что позволило Фонду «Открытое общество - Македония» (FOSM) продвигать прогрессивную повестку дня и активизировать левое крыло политического спектра. Наша иностранная помощь должна использоваться только для продвижения политической повестки дня, если это делается в интересах безопасности или экономических интересов нашей страны, и даже в этом случае мы должны проявлять осторожность и уважение в таких стремлениях. Нам следует особенно опасаться поощрять политику, которая остается спорной даже в нашей собственной стране и которая потенциально может нанести ущерб нашим отношениям с гражданами стран-получателей», - говорится в письме сенаторов.

Сенатор Ли сказал в своем заявлении: «Сюда входят отчеты о дипломатах, играющих в политических фаворитов, средствах USAID, направленных на поддержку экстремистских, а иногда и насильственных политических активистов, и о правительстве США, занимающемся маргинализацией умеренных и консервативных партий на руководящих ролях. Такой политический фаворитизм наших миссий по всему миру неприемлем».

Авторы письма напоминают, что протестующие вышли на улицы Македонии в ходе т.н. «Цветной революции» - протеста, подобного протестам, организованным при поддержке некоторых кругов США в бывших советских государствах, в их числе «Революция роз» в Грузии, «Оранжевая революция» в Украине и «Революция тюльпанов» в Кыргызстане.

«Примерно 61 левая группа в Македонии, связанные с Фондами «Открытое общество» Сороса, получили миллионы долларов от Агентства США по международному развитию и Госдепартамента при администрации Барака Обамы», - сообщает Fox News.

Вовлеченность Сороса может привести к тому, чтобы не только ввергнуть Македонию в гражданскую войну, но и разжечь еще одну опосредованную войну между Россией и Соединенными Штатами, подобно тому, что сейчас происходит в Украине.

Между тем Россия уже обвинила Запад во вмешательстве во внутренние дела Македонии. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич сказал: «Необходимо прекратить внешнее вмешательство во внутренние дела Македонии, уважать право македонцев на формирование собственной судьбы на основе основополагающих демократических принципов». Текст речи Лукашевича был опубликован МИД России.

Он подчеркнул, что усиление межэтнической напряженности в Македонии было бы опасно не только для этого государства, но и могло бы разжечь весь регион.

Македония глубоко разделена этнически - македонцы составляют большинство населения страны, в которой также проживает значительное меньшинство албанцев и турок, которые являются мусульманами. Хотя албанский является вторым официальным языком Македонии, его использование ограничено законом, создавая обиду, которая была использована внешними силами.

Как отмечает Fox News, USAID предоставил почти 15 миллионов долларов Фонду Сороса «Открытое общество - Македония» и другим связанным с Соросом организациям в регионе лишь за последние 4 года президентства Обамы.

Госдепартамент сообщил законодателям, что помимо этого проекта, USAID недавно профинансировало новый проект гражданской активности, сотрудничающий с четырьмя организациями, включая FOSM. Считается, что стоимость проекта около 9,5 млн долларов.

Гражданская инициатива под названием «Прекратить операцию Сорос» также опубликовала подробный авторитетный доклад, в котором утверждается, что американские деньги финансируют насильственные беспорядки на улицах, а также македонскую версию крайне левого справочника «Правила для радикалов» Саула Алински.

3 марта Россия заявила, что оппозиция Македонии «открыто поддерживается Европейским союзом и Соединенными Штатами» и что комиссар ЕС Йоханнес Хан, верховный представитель ЕС Федерика Могерини и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг оказывают «беспрецедентное давление» на президента Македонии Георге Иванова, чтобы тот передал кресло премьер-министра оппозиции.

Между тем, республиканский конгрессмен Дана Рохрабахер считает, что Македония не является страной и должна быть разделена между соседними странами, такими как Косово и Болгария. Рохрабахер в настоящее время возглавляет Подкомитет по Европе, Евразии и новым угрозам.

«Я считаю, что Македония - это не страна. Прошу прощения, но это не страна», - заявил конгрессмен из Калифорнии албанскому телеканалу Vizion Plus.

«В их стране такое разделение, что они никогда не смогут жить вместе в будущем. По этой причине косовары и албанцы из Македонии должны быть частью Косово, а остальная часть Македонии должна быть частью Болгарии или любой другой страны, с которой, по их мнению, они связаны», - сказал он. Конгрессмен также сказал, что не боится влияния России в Балканском регионе.

Остается добавить и выразить надежду на активизацию представителей МИД Азербайджана и правительства нашей страны в работе с сенаторами-республиканцами, призвавшими администрацию Д.Трампа положить конец вмешательству Сороса во внутреннюю политику иностранных государств на деньги американских налогоплательщиков. Ведь как сам миллиардер, так и его институты не перестают использовать все рычаги и инструменты для вмешательства в ситуацию в Азербайджане. Интересно, направили ли имеющиеся на руках правительства факты о незаконной деятельности институтов Сороса в Баку? Ведь в Азербайджане его зловещая роль просто несопоставима с его деяниями в странах восточной Европы…