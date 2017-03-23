Стрельба в США: четверо убитых

Четыре человека, включая полицейского, застрелены в небольшом городе на севере штата Висконсин, сообщает Associated Press.

По предварительной информации, все началось в отделении банка, куда вызвали полицию из-за бытовой ссоры. Прибывшие офицеры обнаружили в учреждении два трупа. Застреливший их человек к этому моменту скрылся.

Через 10 минут поступил сигнал о стрельбе в офисе юридической фирмы, а затем стрельба произошла в многоквартирном доме.

СМИ выяснили, что полицейский был застрелен близ жилого комплекса, когда шла операция по нейтрализации преступника.

В полиции пока не комментируют произошедшее, говорится лишь, что в настоящее время угрозы безопасности нет.