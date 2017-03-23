Внезапно начавшийся град стал причиной цепной аварии на трассе Алят-Астара, в результате чего столкнулись четыре автомобиля, сообщает региональный корреспондент haqqin.az.

Как заявил haqqin.az водитель микроавтобуса Ford Transit с госномерами 90-KL-404 Абульфас Гасымов, инцидент произошел накануне в час дня вблизи Ширванского водоканала.

В течение нескольких секунд начался мощнейший град, который превратил дорогу в настоящий каток. Абульфас Гасымов пытался остановить микроавтобус, как в этот момент в него сзади врезался другой микроавтобус марки Mercedes Vito.

Затем в аварию попали еще два легковых автомобиля. И хотя пострадавших во время ДТП нет, автомобилям нанесен серьезный урон. По факту ведется расследование.